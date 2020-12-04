Свежие овощи, полезные жиры и много воздуха: как повысить иммунитет зимой

Овощи и фрукты, много воды, прогулки на свежем воздухе, спорт и хобби — эти простые вещи помогут повысить иммунитет в условиях пандемии, избежать стресса и лишних переживаний.

Именно свежие фрукты и овощи и никаких витаминов в таблетках — такое правило простой украинской семьи, которая живет под Киевом и имеет натуральные витамины из своего сада и огорода.

От фастфуда, газированных напитков и сахара давно отказались. Сами делают сухофрукты, добавляют их в домашнюю выпечку. Очень любят также тыкву.

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Диетологи советуют в свой рацион обязательно включить полезные жиры, которые защищают наши легкие — немного сливочного масла, мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, орехи и семена.

Аптечные витамины уместно употреблять, если есть аллергия на какие-то продукты, говорят иммунологи.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии имени Шупика Федор Лапий советует искать витамин С в шиповнике и черной смородине, потому что его там гораздо больше, чем в лимоне.

Относительно спорта – сейчас лучше делать легкие физические упражнения, которые не истощают организм, и много гулять на свежем воздухе.

Британские ученые утверждают, что иммунитет к коронавирусу — непостоянный, защитные функции организма ослабевают в течение нескольких месяцев, поэтому возможно повторное заражение.

Исследователи предполагают, что коронавирусом можно заболеть не только повторно, но и несколько раз.