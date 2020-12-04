Свіжі овочі, корисні жири та багато повітря: як підвищити імунітет взимку

Овочі та фрукти, багато води, прогулянки на свіжому повітрі, спорт та хобі – ці прості речі допоможуть підвищити імунітет в умовах пандемії, уникнути стресу і зайвих переживань.

Саме свіжі фрукти та овочі і ніяких вітамінів у таблетках – таке правило простої української родини, що живе під Києвом та має натуральні вітаміни зі свого саду та городу.

Від фастфуду, газованих напоїв та цукру давно відмовилися. Самі роблять сухофрукти, додають їх у домашню випічку. Дуже люблять також гарбуз.

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Дієтологи радять у свій раціон обов’язково включити корисні жири, які захищають наші легені – трохи вершкового масла, м’ясо, риба, яйця, кисломомолочні продукти, горіхи та насіння.

Аптечні вітаміни доречно вживати, якщо є алергія на якісь продукти, кажуть імунологи.

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медакадемії імені Шупика Федір Лапій радить шукати вітамін С у шипшині та смородині, бо його там набагато більше, ніж у лимоні.

Щодо спорту – нині краще робити легкі фізичні вправи, які не виснажують організм, та багато гуляти на свіжому повітрі.

Британські вчені стверджують, що імунітет до коронавірусу – непостійний, захисні функції організму слабшають протягом декількох місяців, тому можливе повторне зараження.

Дослідники припускають, що на коронавірус можна захворіти не тільки повторно, а й кілька разів.