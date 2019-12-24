Сигнал для снайпера. Як бойовики виманюють на приціл бійців ЗСУ

Від початку 24 грудня на передовій було вже сім обстрілів, один український воїн поранений. Прифронтова Мар’їнка залишається ледь не єдиним місцем де бойовики продовжують стріляти серед білого дня.

У розтрощеній бойовиками будівлі, що стала форпостом для українських бійців останні п’ять років, наглухо закрита будь-яка шпаринка.

Бойовики, намагаючись з року в рік пробити стіни будівлі, насправді робили собі ведмежу послугу, утворюючи снарядами отвори, які згодом ставали новими вогневими точками для українських армійців.

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Роки минали, а наміри взяти штурмом будівлю на околиці Мар’їнки терористичні війська не полишали. Вони змінюють тактику, підбирають калібри та відстані.

Але тепер, віддаючи команду на вогонь у відповідь командир двічі думає, бо обирає із двох бід менше.

Тобто, якщо не даси не відповідь, можеш підпустити ворога ближче, а відкриєш вогонь – засвітиш вогневу точку, а це вже сигнал для ворожого снайпера.

Тому чіткої відповіді, коли давати відповідь, а коли варто зачекати, на напише жодний військовий підручник. Тут треба вивчати, відчувати та мислити як ворог.

Найдовші ночі на передовій дорівнюють найдовшим обстрілам. Чим швидше сідає сонце на Донбасі, тим скоріше бойовики відкривають вогонь. Однак армійці зазначають, що нічний обстріл може бути безпечнішим за денний.

А Мар’їнка досі залишається ледь не єдиним містом на фронті, куди кулі та снаряди летять не лише вночі, а і по обіді.

Нагадаємо, 111 українських бійців загинули на фронті з початку 2019 року.

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