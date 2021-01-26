Сильный снег и шквальный ветер: какая ситуация в регионах из-за непогоды в Украине

В Украине ухудшается погода.

Снегом замело Волынь и Ровенскую область. В Одессе ночью разгулялся ураган. Шквальный ветер с дождем повалил деревья и заливал канализации. А в горах — опасность схода лавин. В целом почти 300 населенных пунктов остались без света, а от непогоды пострадали 12 областей Украины.

269 ​​населенных пунктов остались без электроснабжения. Больше всего пострадала Полтавщина, там 77 населенных пунктов остались без электричества. Из-за мокрого снега, дождя и сильного ветра сработала система защиты электросетей.

На Волыни осадки начались в полночь и до сих пор продолжает идти снег. Местами насыпало до 10 сантиметров снежного покрова.

В Ровенской области из-за сильного ветра дороги засыпает снегом. В связи с возможным образованием заносов дорожники расчищают и посыпают основные автомагистрали. И их сразу засыпает снегом. Пока ситуация сложная.

Представитель службы автомобильных дорог в Ровенской области отметил, что 11 часов подряд снегопад аномальной интенсивности не прекращается, дорожные организации работают на пределе человеческих и технических возможностей.

Ливень и шквальный ветер пронеслись Одессой. Местами сточные канализацию не могут справиться с потоком дождя. Сильные порывы ветра повалили несколько десятков крупных ветвей и деревьев. А на одной из улиц дерево упало на дом и задело электросеть и пробило крышу.

На Закарпатье полноводные реки вышли из берегов и подтопили поля. Из-за захламленных сточных канав дождевая вода оказалась в домах.

Дождевые воды подтопили дома в Ужгороде и десятки дворов и подвалов в нескольких окрестных селах. Спасатели откачивали муть вчера всю ночь и делают это до сих пор. Они расчищали кюветы и каналы, чтобы пропустить воду.

На смену дождю в Закарпатье идет мороз и сильные снегопады. В горах большая угроза схода снежных лавин. Дожди и мокрый снег стране прогнозируют и завтра.

Накануне из-за снегопада в Украине произошло более 1,2 тыс. аварий в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.

Самая худшая ситуация была в Ровенской области — там трое суток снежило почти без остановки, а температура воздуха составляла -10°C.