Сильний сніг та шквальний вітер: яка ситуація у регіонах через негоду в Україні

В Україні погіршується погода.

Снігом замело Волинь та Рівненщину. В Одесі вночі розгулявся буревій. Шквальний вітер з дощем валили дерева і заливали каналізації. А в горах – небезпека сходження лавин. Загалом майже 300 населених пунктів залишились без світла, а від негоди постраждали 12 областей України.

269 населених пунктів залишилися без електропостачання. Найбільше постраждала Полтавщина, там 77 населених пунктів залишились без струму. Через мокрий сніг, дощ та сильний вітер спрацювала система захисту електромереж.

На Волині опади почалися опівночі і досі продовжує йти сніг. Подекуди насипало до 10 сантиметрів снігового покрову.

У Рівненській області через сильний вітер дороги засипає снігом. У зв’язку з можливим утворенням переметів дорожники розчищають та посипають основні автомагістралі. Та їх одразу засипає снігом. Поки ситуація складна.

Речник служби автомобільних доріг в Рівненській області зазначив, що 11 годин поспіль снігопад аномальної інтенсивності не припиняється, дорожні організації працюють на межі людських і технічних можливостей.

Злива і шквальний вітер пронеслися Одесою. Місцями ливневі каналізації не можуть впоратись з потоком дощу. Сильні пориви вітру повалили декілька десятків великих гілок та дерев. А на одній з вулиць дерево впало на будинок та зачепило електромережу та пробило дах.

На Закарпатті повноводні річки вийшли з берегів і підтопили поля. Через захаращені стічні канави дощова вода опинилася в хатах.

Дощові води підтопили будинки в Ужгороді та десятки дворів і підвалів декількох навколишніх селах. Рятувальники відкачували каламуть вчора, цілу ніч і роблять це досі. Вони розчищали кювети та канали, аби пропустити воду.

На зміну дощу на Закарпаття йде мороз та сильні снігопади. У горах велика загроза сходження снігових лавин. Дощі та мокрий сніг країні прогнозують й завтра.

Напередодні через снігопад в Україні сталося понад 1,2 тис. аварій у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях та у Києві.

Найгірша ситуація була у Рівненській області – там три доби сніжило майже без перестанку, а температура повітря становила -10°C.

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