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Символ Российской империи: в Одессе активисты требуют снести памятник Екатерине II

Назар Бурхан журналист Факты ICTV

Украинские активисты требуют снести памятник российской императрице Екатерине II, который стоит в сердце Одессы на Екатерининской площади.

Общественность возмущена имперским символом в городе, страдающем от российских ракет.

Екатерина II – враг украинской государственности. Она ликвидировала Запорожскую Сечь, уничтожила казачество, сделала крепостными почти 300 тыс. украинцев. Уничтожала украинский язык. Еще Тарас Шевченко называл ее “злой мачехой”, которая “доконала Украину”.

– Сейчас важно показать, что Одесса – украинский город и Украина не может терпеть никаких имперских, российских или советских символов, – говорит общественный активист Артак Григорян.

По имперской версии украинской истории, Екатерина II основала Одессу в 1794 году. Но одесские историки доказали – это миф, созданный Аполлоном Скальковским, чтобы угодить династии Романовых.

До прихода Российской империи здесь находился город Хаджибей с известным портом. Первые упоминания о нем еще в 1415 году в текстах польского историка Яна Длугоша и в рескрипте Екатерины II.

— В рескрипте, на который ссылаются все те, кто говорит, что она основательница Одессы, трижды упоминается топоним Хаджибей и ни разу не упоминается топоним Одесса. Там нет никаких фраз об “основании нового города”, — отмечает Сергей Гуцалюк, начальник Южного межрегионального отдела Украинского национального института памяти.

В монаршем указе утверждают, что речь идет только о присоединении города к империи и его переименовании в Одессу.

Впрочем, миф настолько глубоко закрепили в головах одесситов, что в начале XX века в городе установили памятник Основателям Одессы. С тех пор между общественными организациями и горсоветом продолжаются суды.

— С исторической точки зрения, ценность сейчас представляют исключительно фигуры Де Волана, Де Рибаса, Потемкина и Зубова, потому что они аутентичны, а Екатерина — новая, но все равно мы должны смотреть на этот монумент в комплексе, — утверждает историк Александр Бабич.

Военная администрация Одессы направила письмо в мэрию с рекомендацией демонтировать памятник символу Российской империи. Но в горсовете планируется провести голосование среди одесситов, которые и решат судьбу памятника.

– Я бы хотел, чтобы мы шли по процедуре. Мы неоднократно собирались с людьми, которые имеют разные мнения, мы пришли к какому-то пониманию и выработали дорожную карту, по которой движемся. Я против варварского сноса, разрушения памятников вандальским способом, — говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Активисты уверены, пока памятник Екатерине II будет оставаться среди основателей города, решисты будут продолжать манипулировать тем, что Одесса — это имперский российский город.

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