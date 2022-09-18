Символ Російської імперії: в Одесі активісти вимагають знести пам’ятник Катерині II

Українські активісти вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині II, який стоїть у серці Одеси на Катерининській площі.

Громадськість обурена імперським символом в місті, яке потерпає від російських ракет.

Катерина II – ворог української державності. Вона ліквідувала Запорізьку Січ, знищила козацтво, зробила кріпаками майже 300 тис. українців. Знищувала українську мову. Ще Тарас Шевченко називав її “злою мачухою”, яка “доконала Україну”.

– Зараз важливо показати, що Одеса – українське місто і Україна не може терпіти ніяких імперських, російських чи радянських символів, – каже громадський активіст Артак Григорян.

За імперською версією української історії, Катерина II заснувала Одесу у 1794 році. Та одеські історики довели – це міф, створений Аполоном Скальковським, аби догодити династії Романових.

До приходу Російської імперії тут було місто Гаджибей з відомим портом. Перші згадки про нього ще 1415-го року в текстах польського історика Яна Длугоша та в рескрипті Катерини II.

– В рескрипті, на який посилаються всі ті, хто говорять, що вона засновниця Одеси, тричі згадується топонім Гаджибей і ні разу не згадується топонім Одеса. Там немає жодних фраз про “заснувати нове місто”, – зазначає Сергій Гуцалюк, начальник Південного міжрегіонального відділу Українського національного інституту пам’яті.

У монаршому указі твердять, ідеться лише про приєднання міста до імперії та його перейменування в Одесу.

Втім, міф настільки глибоко закріпили в головах одеситів, що на початку XX століття в місті встановили пам’ятник Засновникам Одеси. Відтоді між громадськими організаціями та міськрадою тривають суди.

– З історичної точки зору, цінність зараз представляють виключно фігури Де Волану, Де Рібасу, Потьомкіну і Зубову, тому що вони автентичні, а Катерина – новостворена, але все одно ми маємо дивитися на цей монумент в комплексі, – стверджує історик Олександр Бабич.

Військова адміністрація Одеси надіслала листа до мерії з рекомендацією демонтувати пам’ятник символу Російської імперії. Але в міськраді планують провести голосування серед одеситів, які й вирішать долю пам’ятника.

– Я хотів би, щоб ми йшли за процедурою. Ми неодноразово збиралися з людьми, які мають різні думки, ми прийшли до якогось порозуміння і виробили дорожну карту, якою рухаємось. Я проти варварського знесення, руйнування пам’ятників у вандальський спосіб, – каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Активісти впевнені, поки пам’ятник Катерині II залишатиметься серед засновників міста, рашисти й далі продовжуватимуть маніпулювати тим, що Одеса – це імперське російське місто.

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