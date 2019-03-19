Тактика неожиданного огня: на передовой враг продолжает атаки на силы ООС

В Марьинке стрельба с самого утра. Гранатометные выстрелы разрываются неподалеку армейцев, те гасят огонь противника.

Развалины – это заброшенные дома местных. Кажется, что боевики обстрелами намеренно выгоняли отсюда мирных, жителей чтобы их дома превратить в огневые точки. Подойти, окружить, застать врасплох – в Марьинке террористические войска применяют тактику неожиданного огня, для этого используют местные заброшенные дома.

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Неожиданный огонь – это одиночный выстрел из крупного калибра среди бела дня. Как мина или реактивная граната при полной тишине. Таким образом боевики пытаются нанести вред, когда армейцы не в укрытии. Сам же враг – прячется под землей.

Но больше всего беспокоит армейцев снайперский огонь. Для поражения военных работает схема снайпер-пулеметчик. Обнаружить засаду снайпера или стрелка помогает манекен Стасик. Одет в советскую форму, даже со званием младшего сержанта, Стасик спас не одну жизнь. И приняв арсенал калибров на себя, продолжает выполнять свое дело.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько военных будут голосовать на выборах в зоне ООС.

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