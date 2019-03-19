Тактика несподіваного вогню: на передовій ворог продовжує атаки на сили ООС

У Мар’їнці стрілянина з самого ранку. Гранатометні постріли розриваються неподалік армійців, ті гасять вогонь противника.

Розвалини – це покинуті будинки місцевих. Здається, що бойовики обстрілами навмисно виганяли звідси мирних жителів, аби їхні хати перетворити на вогневі точки. Підійти, оточити, заскочити зненацька – у Мар’їнці терористичні війська застосовують тактику несподіваного вогню, для цього використовують місцеві закинуті будинки.

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Несподіваний вогонь – це одиночний постріл з великого калібру серед білого дня. Як то міна чи реактивна граната при повній тиші. Таким чином бойовики намагаються завдати шкоди, коли армійці не в укритті. Сам же ворог – ховається під землею.

Та найбільше дошкуляє армійцям снайперський вогонь. Для ураження військових працює схема снайпер-кулеметник. Виявити засідку снайпера або стрільця допомагає манекен Стасік. Вдягнений у радянську форму, навіть із званням молодшого сержанта, Стасік врятував не одне життя. І прийнявши арсенал калібрів на себе, продовжує виконувати свою справу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС.

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