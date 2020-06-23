Папа 3D-мультфильмов и Хищника. Голливудская история успеха украинца Евгения Мамута

Известный в Голливуде мастер спецэффектов Евгений Мамут родился в Харькове. Там же он создал первый стереоскопический мультфильм. То, что сейчас называют 3D-эффектом — Мамут создал его 50 лет назад на любительской киностудии харьковской политехники.

Но настоящим шоком для тогдашних мультипликаторов стал первый компьютерный мультфильм. ЭВМ, которая в то время занимала целую комнату, и могла только выдавать буквы и цифры, Евгений Мамут научил рисовать.

Читайте: Друг Иствуда и лауреат Оскара: кем был актер украинского происхождения Джек Пэланс

В конце 1970-х годов Брежнев в обмен на зерно выпустил в штаты нескольких евреев, среди них был Мамут.

Почти сразу его вырезали из всех титров в мультиках. Хотя именно он сделал небывалый прорыв в тогдашней советской анимации

В Соединенных Штатах, фактически с нуля собственным умом и умением Евгений Мамут смог пробить себе путь к звездам. На условиях секретности работал с Вуди Алленом, а его имя вписано в титры таких бестселлеров как Матрица, Один дома, Куда приводят мечты и Грязные танцы.

Оскар в 2021 году пройдет 25 апреля. Это впервые почти за 100-летнюю историю церемонии дату проведения перенесли на несколько месяцев. Как правило, премия проходит в феврале.

Изначально церемония награждения должна была пройти 28 февраля, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мир кино.

