Из-за проведения ремонтных работ возле ТРЦ Оcean Plaza после прорыва трубы и провала асфальтового покрытия движение по улице Антоновича полностью ограничено от ул. Загородней до бул. Дружбы Народов.

Патрульная полиция Киева призвала водителей учесть соответствующую информацию при выборе маршрута.

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Напомним, 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. В результате аварии пострадали девять человек.

В КГГА сообщили, что коммунальщики круглосуточно будут работать возле Оcean Plaza. Жителей Голосеевского района на время проведения ремонтных работ пообещали переподключить на другие сети теплоснабжения.

Источник: Патрульная полиция Киева