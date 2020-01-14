PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Из-за аварии возле Оcean Plaza полностью ограничено движение по некоторым улицам

Из-за проведения ремонтных работ возле ТРЦ Оcean Plaza после прорыва трубы и провала асфальтового покрытия движение по улице Антоновича полностью ограничено от ул. Загородней до бул. Дружбы Народов.

Патрульная полиция Киева призвала водителей учесть соответствующую информацию при выборе маршрута.

Читайте: Ocean Plaza не горит: 9 пострадавших, потоп и отключение отопления – что случилось в ТРЦ

Напомним, 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. В результате аварии пострадали девять человек.

В КГГА сообщили, что коммунальщики круглосуточно будут работать возле Оcean Plaza. Жителей Голосеевского района на время проведения ремонтных работ пообещали переподключить на другие сети теплоснабжения.

Источник: Патрульная полиция Киева

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка