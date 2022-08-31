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Факты / Видео / Украина / Общество

Тело мужчины нашли в реке с гирею на ногах! Страшная история женщины, мужа которой пытали россияне

Владислав Круглов Журналист Факты ICTV, военный корреспондент Маргарита Верещагина Видеоредактор

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы потеряли связь с близкими и родными. Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести, это военные, журналисты, врачи, волонтеры и обычные украинцы, не имеющие никакого отношения к государственным структурам или организациям.

2 апреля, после освобождения Киевщины от оккупантов, это была одна из первых страшных находок, дальше была Буча с сотнями замученных и убитых гражданских. Теперь уже известно точно – россияне на оккупированных территориях по всей Украине пленили, пытали и убивали всех, кто, по их мнению, хоть как-то помогал или сотрудничал с украинскими военными и властью.

Елена вместе со своим мужем и сыном прошла русский плен в Херсонской области. Своими глазами видела, как изверги пытали ее мужа — за то, что защищал свой дом от оккупантов.

Женщину с сыном из отделения полиции, где их держали, впоследствии отпустили. Им удалось уехать с оккупированной территории. О том, где ее муж Елена узнала через два месяца — тело Виталия Лапчука нашли в реке с гирею на ногах.

Любые — военные, медики, волонтеры, или просто люди любящие свою страну — мишень для российских извергов. Беспорядки, убийства и пытки – настоящее лицо “русского мира”.

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