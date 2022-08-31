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Тіло чоловіка знайшли у річці з гирею на ногах! Страшна історія жінки, чоловіка якої катували росіяни

Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Від початку повномасштабного вторгнення, багато українців втратили зв’язок з близькими й рідними. Тисячі людей досі вважають зниклими безвісти, це військові, журналісти, лікарі, волонтери та звичайні українці, які не мають жодного стосунку до державних структур чи організацій.

2 квітня, після звільнення Київщини від окупантів це була одна з перших страшних знахідок, далі була Буча з сотнями закатованих та вбитих цивільних. Тепер вже відомо достеменно – росіяни на окупованих територіях по всій Україні брали у полон, катували та вбивали всіх, хто, на їх думку бодай якось допомагав чи співпрацював з українськими військовими і владою.

Олена разом зі своїм чоловіком і сином пройшла російський полон на Херсонщині. На власні очі бачила, як нелюди катували її чоловіка – за те, що був у теробороні, та захищав свій дім від окупантів.

Жінку з сином з відділку поліції де їх тримали, згодом відпустили. Їм вдалося виїхати з окупованої території. Про те, де її чоловік Олена дізналася за два місяці – тіло Віталія Лапчука знайшли у річці з гирею на ногах.

Будь-хто – військові, медики, волонтери, чи просто люди, що люблять свою країну – мішень для російських нелюдів. Безлад, вбивства та катування – справжнє обличчя “руського міра”.

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