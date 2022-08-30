Связывали, раздевали и закапывали в почву: троих военных РФ подозревают в издевательствах над украинцем

Август, 30 в 14:12

Еще троим российским военным сообщили о подозрении за издевательство над мирными жителями во время временной оккупации Киевской области. Оккупанты раздевали и закапывали в холодную почву мужчину, который жил в Макаровской общине.

По данным Офиса генерального прокурора, военные Вооруженных сил РФ в марте во время оккупации села Гавронщина жестоко обращались с гражданским мужчиной.

В течение недели они издевались над местным жителем – били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную почву, не давали воду, еду и одежду.

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Троим российским военным сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.