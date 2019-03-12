Тліє Новояворівський полігон: хто підпалив сміттєзвалище

Десятки рятувальників гасять пожежу поблизу Новояворівська. Там три доби палало сміття на полігоні побутових відходів. Нині вогонь локалізували.

Майже гектар території, вкритий густим димом – це п’ята частина усього звалища. Причини загоряння рятувальники поки не озвучують. Втім і комунальники, й мер Новояворівська певні – у всьому винні палії сухої трави.

Починали гасити великий вогонь комунальники, які доглядали за сміттєзвалищем. Вони в суботу намагалися збити вогонь палицями. Пожежники приїхали лише в неділю вранці, адже гасили сухостій.

Довкола полігона залишки згорілої трави. Саме це і могло стати причиною пожежі. Однієї іскри на полі було достатньо, щоб сильний вітер переніс вогонь на сміттєзвалище.

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