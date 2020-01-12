Торнадо, наводнение, снегопады: 11 человек погибли из-за непогоды в США

11 человек стали жертвами непогоды в США. Южными и восточными штатами пронеслись торнадо и ураганы. Ветер переворачивал машины и срывал крыши со зданий.

Более 200 тыс. человек в нескольких штатах остались без электроэнергии. Непогода также принесла ливни и наводнения, отменены более тысячи авиарейсов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одесской области непогода перевернула 2-этажный дом и поставила его на авто.

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