Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Торнадо, наводнение, снегопады: 11 человек погибли из-за непогоды в США

11 человек стали жертвами непогоды в США. Южными и восточными штатами пронеслись торнадо и ураганы. Ветер переворачивал машины и срывал крыши со зданий.

Более 200 тыс. человек в нескольких штатах остались без электроэнергии. Непогода также принесла ливни и наводнения, отменены более тысячи авиарейсов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одесской области непогода перевернула 2-этажный дом и поставила его на авто.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкции против Ирака: США пригрозили блокированием средств от продажи нефти
В Госдепе США отрицают свою роль в катастрофе самолета МАУ в Иране
Военные США заранее знали об атаке Ирана на их базы – CNN
Трамп раскрыл планы Сулеймани атаковать четыре посольства США
Иран пригласил США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ
Санкции против Ирана заработали и значительно усилились – Трамп
Иран предложил Украине и США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ
Иран отверг предложение США о сотрудничестве

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка