Торнадо, наводнение, снегопады: 11 человек погибли из-за непогоды в США
11 человек стали жертвами непогоды в США. Южными и восточными штатами пронеслись торнадо и ураганы. Ветер переворачивал машины и срывал крыши со зданий.
Более 200 тыс. человек в нескольких штатах остались без электроэнергии. Непогода также принесла ливни и наводнения, отменены более тысячи авиарейсов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одесской области непогода перевернула 2-этажный дом и поставила его на авто.
2020-01-12
Теги: Непогода, негода у світі, СШАЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.