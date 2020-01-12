Торнадо, повінь, снігопади: 11 людей загинули через негоду у США

11 людей стали жертвами негоди у США. Південними та східними штатами пронеслися торнадо та урагани. Вітер перевертав машини та зривав дахи з будівель.

Понад 200 тис. людей у кількох штатах залишилися без електроенергії. Негода також принесла зливи та повені, скасовано понад тисячу авіарейсів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто.

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