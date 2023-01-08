Трагедия в Еленовке: почему ООН распустила миссию по расследованию убийства украинских военных

В ООН распустили миссию по расследованию теракта в отношении украинских военных в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о том, как создавалась эта миссия и почему она сразу была обречена на провал.

-На мой взгляд, это была публичная казнь украинских военнослужащих. РФ провела спецоперацию, погибли более 50 наших героев и 73 были ранены. Российская пропаганда разносила фейки о том, что это сделала украинская сторона благодаря Himars. На самом деле мы вместе с международными экспертами пришли к выводу, что было применено термобарическое оружие, — заявил Лубинец.

Если бы эту миссию не распустили, целесообразна была бы ее работа, ведь у РФ было время для “подчистки” фактов и доказательств.

Украинская сторона месяцами посылала официальные запросы в ООН, напоминала о важности запуска работы. За 5 месяцев ничего не произошло.

-Я еще поначалу выступил скептиком относительно этой миссии, пошагово показал, что все три человека (члены миссии — Ред.) имеют положительное отношение к России. А это не допустимо, — добавил омбудсмен. -Еще раз мы увидели посредническую, нейтральную позицию ООН. Никакого осуждения РФ, сделавшей все, чтобы не допустить в Еленивку эту миссию.

К сожалению, ООН не отреагировала, не показала заинтересованности в решении вопросов, связанных с этой ужасающей трагедией. Главный вопрос, который Украина теперь будет поднимать – возвращение бойцов и гражданских из плена.

Трагедия в Еленовке

Россияне совершили теракт в Еленовке в ночь на 29 июля. Точное количество погибших украинских военнопленных до сих пор не установлено. По состоянию на начало октября в полку Азов сообщали, что установили 41 погибшего, однако работа не завершена.

Еще в начале августа в Офисе генпрокурора со ссылкой на международных экспертов сообщали, что оккупанты применили термобарическое оружие во время теракта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.