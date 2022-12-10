В Еленовке остается 150 украинцев, не только военных – омбудсмен

Декабрь, 10 в 16:02

В колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате теракта в ночь на 29 июля погибли минимум 40 украинских военнопленных, в настоящее время содержится 150 граждан Украины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Нас в который раз туда не допустили. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят поселок. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные, – подчеркнул он.

По его словам, оккупанты содержат там также гражданских лиц.

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Оккупанты совершили теракт в Еленовке в ночь на 29 июля. Точное количество погибших украинских военнопленных до сих пор не установлено. По состоянию на начало октября известно о 41 погибшем.

В СБУ заявили, что во время теракта российские захватчики применили термобарические реактивные гранаты Шмель.

Следствие продолжается, однако спецслужба получила серьезные доказательства, в том числе и негласно.