Жовтень, 06 в 14:38

Під час російського теракту в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область) загинув щонайменше 41 український військовополонений. Проте це не остаточні дані.

Про це поінформував сьогодні під час пресконференції начальник штабу полку Азов, майор Богдан Кротевич (позивний Тавр).

Він пояснив, що офіцери Азову, нещодавно звільнені з російського полону, не знали про вбивство своїх побратимів в Оленівці аж до повернення на підконтрольну українській владі територію.

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– Про Оленівку ми дізналися в Чернігові, коли нам сказали побратими, – заявив Кротевич.

Наразі в Азові складають власні списки загиблих під час теракту. Поки що відомі імена 41 військовослужбовця, які, ймовірно, були вбиті в Оленівці. Однак ці дані можуть бути неповними, робота зі збору інформації триває.

Як відомо, російська пропаганда інформувала про понад 50 загиблих.

– Спочатку мені дали списки, які виклала РФ. Наразі ми провели опитування, вони ще не завершені. По списках РФ там, по-моєму, 53 людини, або 54. За нашими списками, поки що 41 військовослужбовець. Але ми не всіх опитали, списки збираються, робота ведеться, – наголосив Кротевич.

Він уточнив, що, за словами очевидців, після теракту окупанти вивозили важкопоранених до лікарні, і їхня подальша доля невідома.

– Люди бачили, що під час теракту в Оленівці пораненого вивозили в лікарню, він був важко поранений, але живий. Після того його доля невідома. Тому такі болючі питання, особливо від сімей, будуть, але чіткої, 100-відсоткової відповіді, на жаль, ми зараз не зможемо дати. Ми будемо намагатися, – зазначив Кротевич.

Він також поінформував, що з першого дня виходу з полону весь командний офіцерський склад Азову займається як реабілітацією звільнених з полону, так і включений у процес обміну полоненими.

Виконувач обов’язків командира полку Азов, майор Микита Надточій, своєю чергою, висловив упевненість, що організатори та виконавці вбивства українських військовополонених будуть знайдені і покарані. В Азові запевнили, що мають “достатньо людей на тій стороні”, які можуть надавати дані.

Як відомо, в ніч на 29 липня російські війська здійснили теракт на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, вбивши десятки українських військовополонених. Загинули, зокрема, бійці полку Азов. Точної кількості загиблих досі немає.

За інформацією від міжнародних експертів, окупанти застосували термобаричну зброю під час теракту.