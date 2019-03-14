Трансплантация почек: почему невозможна в Украине и сколько стоит за границей

Сегодня мир отмечает день почки. В Украине особенно острая проблема гемодиализа – процедуры очистки крови. Максим Шульга, видеоинженер телеканала ICTV, как и тысячи других пациентов, – вынужден трижды в неделю проходить эту длительную и изнурительную процедуру. Она занимает 4 часа. За это время прибор чистит кровь. и если пропустить несколько дней – возникнет интоксикация, и дальше – смерть. Максиму пересадили почку от матери, но через неделю внезапный тромбоз уничтожил орган.

В мире стандартная практика – трансплантация органа. В Украине также реальны такие операции, уже и закон о трансплантации приняли, но он не работает из-за отсутствия реестра пациентов, а он важен. Ведь после смерти донора почку следует пересадить за несколько часов и знать, кому это необходимо прежде всего.

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В отличие от нас, в Индии трансплантация давно поставлена ​​на поток. Тамошний хирург Мохамед Рела пересадил орган младенцу, которому было 5 дней и это стало мировым рекордом. Сейчас этой девушке – 20 лет. Она – здорова и своим примером доказывает: именно такое лечение – гарантия нормальной жизни.

В Индию, так же как в Беларусь, Турцию и другие страны, едут украинцы за трансплантацией. Как и Максим, они не могут ждать, пока в Украине таки создадут систему трансплантации. Единственное, что нужно украинцам – огромные деньги на операцию. Для Максима – это минимум $70 тыс. Но они спасут жизнь отца трехлетней девочки и вернут счастье в молодую семью.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что режиссер монтажа Фактов Максим Шульга нуждается в помощи.

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