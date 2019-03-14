Трансплантація нирок: чому неможлива в Україні та скільки коштує за кордоном

Сьогодні світ відзначає день нирки. В Україні особливо гостра проблема гемодіалізу – процедури очищення крові. Максим Шульга, відеоінженер телеканалу ICTV, як і тисячі інших пацієнтів, – змушений тричі на тиждень проходити цю тривалу і виснажливу процедуру. Вона займає 4 години. За цей час прилад чистить кров. і якщо пропустити кілька днів – виникне інтоксикація, і далі – смерть. Максиму пересадили нирку від матері, але через тиждень раптовий тромбоз знищив орган.

У світі стандартна практика – трансплантація органу. В Україні теж реальні такі операції, уже і закон про трансплантацію ухвалили, та він не працює через відсутність реєстру пацієнтів, а він важливий. Адже після смерті донора нирку слід пересадити за кілька годин і знати, кому це необхідно насамперед.

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На відміну від нас, в Індії трансплантація давно поставлена на потік. Тамтешній хірург Мохамед Рела пересадив орган немовляті, якому було 5 днів і це стало світовим рекордом. Зараз цій дівчині – 20 років. Вона – здорова і своїм прикладом доводить: саме таке лікування – гарантія нормального життя.

В Індію, так само як в Білорусь, Туреччину та інші країни, їдуть українці за трансплантацією. Як і Максим, вони не можуть чекати, поки в Україні таки створять систему трансплантації. Єдине, що потрібно українцям – величезні гроші на операцію. Для Максима – це мінімум $70 тис. Але вони врятують життя батька трирічної дівчинки і повернуть щастя у молоду сім’ю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що режисер монтажу Фактів Максим Шульга потребує допомоги.

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