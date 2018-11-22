Процедура гемодиализа в Украине: как проходит и каждый ли больной получает

Тысячи больных в Украине нуждаются в гемодиализе. Это аппарат, который очищает кровь и выводит жидкость, когда у пациента отказывают почки.

Процедура дорогая и доступна далеко не в каждой даже районной больнице. А проходить гемодиализ больным нужно как минимум три раза в неделю, иначе им просто не выжить. Поэтому и идут при любой погоде, за сотни километров от дома до областных центров за спасением.

Если операция невозможна – заместительную терапию назначают пожизненно. Нуждающихся более 6500 человек. Некоторые из больных иронизирует – живут в формате 2Д – диван-диализ. Большинство вынуждены покинуть работу.

В столичном центре нефрологии 300 таких пациентов. 75 новых аппаратов искусственной почки вполне хватает, чтобы помочь всем, рассказывает врач. Проблема – с транспортом. Им обеспечена только 5-я часть больных.

Смотрите: Один закон – тысячи спасенных: заработает ли в Украине система трансплантации органов

Количество больных, нуждающихся в гемодиализе – растет. Но сколько больных стоят в очереди на спасение, в Минздраве точно не знают. Мол, отчетности никто не ведет. Реальная статистика прояснится, когда в рамках медреформы отделения гемодиализа вслед за первичным звеном приобщаются к электронной системе здравоохранения.

Ранее Факты ICTV писали о паллиативном движение в Украине: помощь тем, кого вылечить невозможно.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 17:54



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.