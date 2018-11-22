Процедура гемодиализа в Украине: как проходит и каждый ли больной получает
Тысячи больных в Украине нуждаются в гемодиализе. Это аппарат, который очищает кровь и выводит жидкость, когда у пациента отказывают почки.
Процедура дорогая и доступна далеко не в каждой даже районной больнице. А проходить гемодиализ больным нужно как минимум три раза в неделю, иначе им просто не выжить. Поэтому и идут при любой погоде, за сотни километров от дома до областных центров за спасением.
Если операция невозможна – заместительную терапию назначают пожизненно. Нуждающихся более 6500 человек. Некоторые из больных иронизирует – живут в формате 2Д – диван-диализ. Большинство вынуждены покинуть работу.
В столичном центре нефрологии 300 таких пациентов. 75 новых аппаратов искусственной почки вполне хватает, чтобы помочь всем, рассказывает врач. Проблема – с транспортом. Им обеспечена только 5-я часть больных.
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Количество больных, нуждающихся в гемодиализе – растет. Но сколько больных стоят в очереди на спасение, в Минздраве точно не знают. Мол, отчетности никто не ведет. Реальная статистика прояснится, когда в рамках медреформы отделения гемодиализа вслед за первичным звеном приобщаются к электронной системе здравоохранения.
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