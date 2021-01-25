Транспорт не для всех: почему пассажиров выборочно пускают в салон

Украинцы жалуются, что в трамваи и троллейбусы можно зайти только через переднюю дверь.

Чиновники уверяют, что такое решение – временное на период карантина, чтобы контролировать количество пассажиров в салоне.

Убеждают: при необходимости водители открывают средние двери. Однако люди другого мнения.

Киевлянка Анна едва не осталась на остановке, когда возвращалась домой с мужем и ребенком в коляске.

По ее словам, водитель пропускал пассажиров только через переднюю дверь. Поэтому, чтобы зайти внутрь, пришлось быстро собирать коляску. Если бы не муж, уверяет Анна, они могли бы не попасть в салон.

Киевлянка уверена: такие действия нарушают права людей с ограниченными возможностями передвижения. Кроме того, противоречат правилам техники безопасности. В случае аварии люди не смогут экстренно эвакуироваться, потому что двери заблокированы.

Из-за водителей, которые не открывают ни одну дверь, кроме передних, более часа не мог выехать с вокзала и Виталий. Его с тачкой в ​​салон не пустили. Посоветовали вызвать грузовое такси.

А вот водитель Владимир охотно бы открыл дверь при необходимости, но этого сделать не может, потому что все, кроме передних, заблокировали в депо.

Водители уверены: пропускать пассажиров через среднюю дверь – безопаснее как для водителя, так и для самих людей. Поэтому написали обращение к руководству с просьбой разрешить открывать все двери, как это делают в метро, на линии скоростного трамвая или в частных маршрутках.

В Харькове будут раздавать маски в транспорте

В Харькове в январе решили бесплатно раздавать маски в транспорте лицам, принадлежащим к льготным группам.

Предложил закупить средства защиты и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов.

Если человек забудет маску, получить ее сможет у водителя. Иначе пассажира оштрафует полиция.