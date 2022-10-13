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Триллер Максим Оса вышел в прокат ко Дню казачества

Елена Астахова Журналистка Факти ICTV

На экраны Украины выходит новый фильм Максим Оса та золото Песиголовця. Фильм режиссера Мирослава Латика снят по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. Это триллер, щедро приправленный казацкими приключениями, детективными элементами и мотивами даркфэнтези.

Максима Осу сыграл актер театра на Подоле Василий Кухарский. За его спиной десятки киноработ, в частности роль в фильме Толока. Сейчас Василий воюет на фронте.

Его партнерша в приключениях – студентка театрального университета Альбина Корж. Это дебют, ее Маринка — сорвиголова с трюками и боями. Супергероиня в духе Игры престолов.

– Она подстрекает всех. Она такая пацанка, такая драйвовая в штанах и кожанке, но ей очень трудно открыть и понять ту теплую и нежную девочку, – рассказывает Альбина.

Лента на экранах с 13 октября – ко Дню украинского казачества. Всю прибыль, полученную с проката фильма в кинотеатрах Украины, создатели фильма направляют на производство боевых дронов Оса для защиты нашей страны от захватчиков.

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