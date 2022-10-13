Трилер Максим Оса вийшов у прокат до Дня козацтва

На екрани України виходить новий фільм Максим Оса та золото Песиголовця. Фільм режисера Мирослава Латика знятий за мотивами однойменного коміксу Ігоря Баранька. Це трилер, щедро приправлений козацькими пригодами, детективними елементами та мотивами даркфентезі.

Максима Осу зіграв актор театру на Подолі Василь Кухарський. У його доробку десятки кіноробіт, зокрема роль у фільмі Толока. Нині Василь воює на фронті.

Його партнерка у пригодах – студентка театрального університету Альбіна Корж. Це дебют, її Маринка – сама шибайголова з трюками та боями. Супергероїня у дусі Гри престолів.

– Вона підбурює усіх. Вона така пацанка, така драйвова у штанях і шкірянці, але їй дуже важко відкрити та зрозуміти ту теплу й ніжну дівчинку, – розповідає Альбіна.

Стрічка на екранах від 13 жовтня – до Дня українського козацтва. Весь прибуток, отриманий із прокату стрічки в кінотеатрах України, творці фільму направляють на виробництво бойових дронів Оса для захисту нашої країни від загарбників.

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