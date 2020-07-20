Держат на крючке: пайщики не могут разорвать договоры с агрофирмой на Николаевщине

На Николаевщине агрофирма держит своих пайщиков за крепостных. Люди хотят сами обрабатывать землю, но не могут прекратить аренду, потому что фирма всевозможными способами продолжает ее, а они не всегда законны.

Чтобы уберечься от недобросовестных арендаторов, юристы советуют обращаться к ним. Ведь в обычном договоре могут быть скрытые детали, за которые дольщиков держат на крючке.

Председатель Казанковской ОТГ убеждает: агрофирма — добросовестный налогоплательщик и о жалобах от пайщиков ему не известно. Впрочем, защищать селян от такого крепостничества согласился.

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Селяне попадают в кабалу к арендаторам, так как подписывают соглашение, не читая. К примеру, нормы о предупреждении перед расторжением договора по полгода или преимущественное право арендатора на выкуп земли после отмены моратория на продажу — незаконные, утверждает юрист.

В каждом районе есть бюро юридической помощи. На Николаевщине такой услугой воспользовались более трехсот пайщиков. Открытые пять уголовных производств за мошенничество и подделку документов со стороны фермеров арендаторов.

Рынок земли должен заработать меньше, чем за год. Поэтому украинские фермеры активно готовятся работать в таких условиях.

Одни пытаются договориться с пайщиками о первоочередной продаже участков арендаторам, другие избавляются от малоурожайных земель, а некоторые развивают новые направления, чтобы уменьшить риск потерь.

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