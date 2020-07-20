Тримають на гачку: пайовики не можуть розірвати договори з агрофірмою на Миколаївщині

На Миколаївщині агрофірма тримає своїх пайовиків за кріпаків. Люди хочуть самі обробляти землю, але не можуть припинити оренду, бо фірма усілякими способами продовжує її, а вони не завжди законні.

Аби вберегтися від несумлінних орендарів, юристи радять звертатися до них. Адже, у звичайному договорі можуть бути приховані деталі, за які пайовиків тримають на гачку.

Голова Казанківської ОТГ переконує: агрофірма – сумлінний платник податків і про скарги від пайовиків йому не відомо. Втім, захищати селян від такого кріпацтва погодився.

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Селяни потрапляють у кабалу до орендарів, бо підписують угоду, не читаючи. Приміром, норми про попередження перед розірванням договору за півроку чи переважне право орендаря на викуп землі після скасування мораторію на продаж – незаконні, стверджує юрист.

У кожному районі є бюро безоплатної правової допомоги. На Миколаївщині такою послугою скористались понад три сотні пайовиків. Відкриті п’ять кримінальних проваджень за шахрайство і підроблення документів з боку фермерів-орендарів.

Ринок землі має запрацювати менше, ніж за рік. Тому українські фермери активно готуються працювати у таких умовах.

Одні намагаються домовитися з пайовиками про першочерговий продаж ділянок орендарям, інші позбуваються маловрожайних земель, а дехто розвиває нові напрямки, аби зменшити ризик втрат.