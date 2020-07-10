Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Україна

Открытие рынка земли: найдут ли агрохолдинги общий язык с пайщиками

Рынок земли должен заработать меньше, чем за год. Поэтому украинские фермеры активно готовятся работать в таких условиях.

Одни пытаются договориться с пайщиками о первоочередной продаже участков арендаторам, другие избавляются от малоурожайных земель, а некоторые развивают новые направления, чтобы уменьшить риск потерь.

Не меньше забот и у крупные агрохолдингов, которые рискуют потерять пай владельца, если тот решит его продать.

Читайте: $60 тыс. за гектар и развитие семейных ферм: как работает рынок земли в мире

По мнению экспертов, будущее украинского агрорынка достаточно перспективное. Введение цивилизованного оборота земли позволит украинцам стать более современными и глобальными на мировом рынке.

Однако следует ожидать, что усилится внутренняя конкуренция, остро будет ощущаться нехватка специалистов, а также будет обращаться большое внимание на качество агропродукции.

А еще открытия рынка разоблачит теневые схемы использования земли. Это позволит сделать рынок более цивилизованным и увеличит поступления денег в бюджет.

Новоназначенный председатель Госгеокадастра Роман Лещенко подчеркивает, что не менее 12 млн га земли находится в теневом обработки, а это примерно 40 млн тонн зерна в Украине.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала Украина должна обеспечить отечественных фермеров дешевыми кредитами на покупку земли. Только после этого возможно снятие ограничений на покупку земель сельхозназначения, в том числе и для иностранцев.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

УКАБ приветствует отказ Кабмина от введения квот на импорт удобрений
УКАБ приветствует отказ Кабмина от введения квот на импорт удобрений
€200 млн Украина получит на развитие сельского хозяйства
€200 млн Украина получит на развитие сельского хозяйства
Рынок земли откроем для всех при одном условии – Зеленский
Рынок земли откроем для всех при одном условии – Зеленский
Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины
Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины
Без химикатов и пестицидов. Как выращивают экологически чистые овощи на Киевщине
Без химикатов и пестицидов. Как выращивают экологически чистые овощи на Киевщине
Крупнейшая засуха за последние 70 лет: из-за изменения климата в Одесской области гибнет урожай
Крупнейшая засуха за последние 70 лет: из-за изменения климата в Одесской области гибнет урожай
Полупустыня и степи. Как предотвратить климатическую и продовольственную катастрофы в Украине
Полупустыня и степи. Как предотвратить климатическую и продовольственную катастрофы в Украине
Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире
Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка