Открытие рынка земли: найдут ли агрохолдинги общий язык с пайщиками

Рынок земли должен заработать меньше, чем за год. Поэтому украинские фермеры активно готовятся работать в таких условиях.

Одни пытаются договориться с пайщиками о первоочередной продаже участков арендаторам, другие избавляются от малоурожайных земель, а некоторые развивают новые направления, чтобы уменьшить риск потерь.

Не меньше забот и у крупные агрохолдингов, которые рискуют потерять пай владельца, если тот решит его продать.

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По мнению экспертов, будущее украинского агрорынка достаточно перспективное. Введение цивилизованного оборота земли позволит украинцам стать более современными и глобальными на мировом рынке.

Однако следует ожидать, что усилится внутренняя конкуренция, остро будет ощущаться нехватка специалистов, а также будет обращаться большое внимание на качество агропродукции.

А еще открытия рынка разоблачит теневые схемы использования земли. Это позволит сделать рынок более цивилизованным и увеличит поступления денег в бюджет.

Новоназначенный председатель Госгеокадастра Роман Лещенко подчеркивает, что не менее 12 млн га земли находится в теневом обработки, а это примерно 40 млн тонн зерна в Украине.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала Украина должна обеспечить отечественных фермеров дешевыми кредитами на покупку земли. Только после этого возможно снятие ограничений на покупку земель сельхозназначения, в том числе и для иностранцев.

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