Центр Києва тимчасово перекриють через ходу до Дня захисників і захисниць
У центрі Києва 14 жовтня у зв’язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України, з 13.30 до 18.30 буде перекрито частину вулиць.
Протягом трьох годин для транспорту будуть перекриті вулиця Володимирська, бульвар Шевченка, вулиця Хрещатик до Михайлівської площі, а також вулиці Героїв Небесної Сотні та Банкова.
На цих вулицях працюватимуть додаткові патрулі. Вибухотехніки перевірять локації, де відбудеться хода.
Патрульна поліція просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
2021-10-14
Теги: акція, День захисника України, Київ, Новини Києва