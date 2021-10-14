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Валентина Летяк |

Центр Києва тимчасово перекриють через ходу до Дня захисників і захисниць

У центрі Києва 14 жовтня у зв’язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України, з 13.30 до 18.30 буде перекрито частину вулиць.

Протягом трьох годин для транспорту будуть перекриті вулиця Володимирська, бульвар Шевченка, вулиця Хрещатик до Михайлівської площі, а також вулиці Героїв Небесної Сотні та Банкова.

На цих вулицях працюватимуть додаткові патрулі. Вибухотехніки перевірять локації, де відбудеться хода.

Патрульна поліція просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

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