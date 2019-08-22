Цілодобово та попри спеку: як на Запоріжжі лагодять маріупольську автомагістраль
Завзято, цілодобово та попри спеку на Запоріжжі сотні робітників швидкими темпами лагодять маріупольську автомагістраль, яка не бачила ремонту зо три десятки років.
Цьогоріч на середній і капітальній ремонт стратегічної траси держава виділила майже два мільярди гривень. Їх має вистачити для повного завершення робіт. Принаймні, так запевняє очільник Укравтодору Славомір Новак, який навідався з інспекцією на кілька ділянок автошляху.
– Підрядники не побачать грошей, допоки якість нового покриття не перевірять незалежні експерти, – зазначив Новак.
Трасу ремонтують одразу три підрядні компанії – одна турецька і дві українські. Наші робітники кажуть: працюють цілодобово, на совість, тож нове покриття точно переживе зиму.
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Про якісну роботу звітують і в турецькій фірмі. На їхньому рахунку сотні кілометрів доріг. Тутешні шляхи лагодять не перший рік. Закордонні інженери запевняють: із їхніми потужностями завершать свою ділянку в найближчі тижні.
Оглянувши будівництво дороги і навіть проїхавшись на катку, очільник Укравтодору залишився задоволеним. Каже, що стратегічна траса Запоріжжя-Маріуполь, яка до 2017-го була в аварійному стані, нині вже майже на третину оновлена. За два останні роки на середній і капітальний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь держава витратила майже два мільярди гривень.
За таких умов ремонт 200-кілометрової автомагістралі завершать уже цього року, – запевняє керівник автодору. Та обіцяє: перевірка якості полотна буде дуже суворою.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки коштують наші дороги, яка їх головна проблема та як покращити їх стан.