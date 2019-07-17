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Тимбилдинг и диско – летний лагерь YOU camp от Завтра.UA

И летний отдых, и реализация взрывчатых социальных проектов, которые изменят жизнь в Украине. Под Киевом стартовал летний лагерь для украинских студентов YOU camp, организованный стипендиальной программой Фонда Виктора Пинчука Завтра.UA.

На пятидневное мероприятие отобрали сто студентов из всех регионов Украины. Утром здесь тимбилдинг, в обед – общение с выдающимися украинцами и работа над собственными проектами. Вечером – диско.

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Молодые, амбициозные, перспективные. Таких собрал третий летний лагерь для украинских студентов – YOU camp. На событие отобрали сто победителей – 50 из временно перемещенных университетов с оккупированных территорий Востока Украины и 50 из остальных областей. Вместе они будут работать над идеями, которые имеют все шансы стать действенными, масштабными проектами. Спектр планов – не ограничен.

Уже не первый год инициативу Фонда Пинчука YOU camp поддерживает фонд Кока-Колы. Современный тренд компаний-гигантов – поощрять молодежь к социальной активности.

Это поколение, которое точно не знает многих страхов, препятствий, действует открыто и этого же требует от государства.

К слову, качественная помощь психологов для украинцев: польские врачи делятся опытом.

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