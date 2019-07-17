Тимбілдінг та диско – літній табір YOU camp від Завтра.UA

І літній відпочинок, і реалізація вибухових соціальних проектів, які змінять життя в Україні. Під Києвом стартував літній табір для українських студентів YOU camp, організований стипендіальною програмою Фонду Віктора Пінчука Завтра.UA.

На п’ятиденний захід відібрали сто студентів з усіх регіонів України. Зранку тут тімбілдінг, в обід – спілкування з видатними українцями та робота над власними проектами. Ввечері – диско.

Дивіться: В Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники

Молоді, амбітні, перспективні. Таких зібрав третій літній табір для українських студентів – YOU camp. На подію відібрали сто переможців – 50 із тимчасово переміщених університетів із окупованих територій Сходу України та 50 з решти областей. Разом вони працюватимуть над ідеями, які мають усі шанси стати дієвими, масштабними проектами. Спектр планів – не обмежений.

Вже не перший рік ініціативу Фонду Пінчука YOU camp підтримує фундація Кока-Коли. Сучасний тренд компаній-гігантів – заохочувати молодь до соціальної активності.

Це покоління, яке точно не знає багатьох страхів, перешкод, діє відкрито і цього ж вимагає від держави.

До слова, якісна допомога психологів для українців: польські лікарі діляться досвідом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.