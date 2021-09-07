Тысячи хасидов наводнили Умань: как проходит празднование иудейского Нового года

В Умани – рекорд: праздновать иудейский Новый год, или Рош ха-Шана, туда приехали уже почти 30 тысяч хасидов.

Сейчас в городе наблюдается свое “Большое строительство”: количество гостиниц там растет. Хасиды платят по 300 долларов с человека за ночь.

В прошлом году паломников не пускали в Умань из-за ситуации с коронавирусом. Они соскучились, и в этом году в городе ожидают рекордное количество посетителей.

На утро понедельника полиция зафиксировала 28 тысяч паломников-хасидов. А когда в Украину прибудут все желающие – будет около 50 тысяч. Для них установили палатки с красным крестом. Там можно найти защитные маски и антисептики. Очередей возле палаток нет.

Однако хасиды не спешат носить маски на улицах города. На камеру они объясняют, что вакцинированы от Covid-19 минимум двумя дозами, а некоторые – и тремя.

В период Рош ха-Шана в Умани исчезает ощущение пребывания в Украине: надписи на автомобиле скорой помощи – на иврите, патрулирование осуществляет хасидская полиция.

Три дня в Умани длится фестиваль, и сами хасиды отмечают, что он очень хорошо организован. Например, работает огромная столовая – питание там бесплатное.

Не обошлось и без новогоднего стола: с восхождением первой звезды был организован праздничный банкет на 20 тысяч человек. Среди блюд – рыба и сладкие яблоки. В то же время во время празднования не было женщин.

Как объясняют хасиды, в Умань очень трудно привезти жену и детей, снять дом и найти автомобиль. Поэтому женщины обычно остаются с детьми дома, празднуют со своими матерями и сестрами.

Празднование Нового года в Умани продлится три дня и завершится 8 сентября. Центр праздника – могила одного из основателей хасидизма цадика Нахмана. Однако ходить туда не хасидам, особенно вечером, Национальная полиция Украины не советует.

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