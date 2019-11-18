В Чехии отмечают 30 годовщину Бархатной революции

Европа вспоминает 30-ю годовщину великих революций, предшествующих развалу СССР. Польша, Венгрия, падение Берлинской стены и Бархатная революция в Чехословакии. В последней началом массового движения сопротивления считается 17 ноября 1989 года, когда студенческая демонстрация была жестоко разогнана полицией.

В акциях протеста, которые в конце концов привели к падению коммунистического строя, тогда участвовали и украинцы.

Осенью 1989 украинка по происхождению Ольга Мандова работала преподавательницей русского языка в местной школе. Днем преподавала, а ночью рисовала плакаты. Она родилась уже в Праге. Однако к родителям, которые были связаны с украинской интеллигенцией, часто наведывались гости из Украины. Так выучила украинский, русский и сформировала свою гражданскую позицию.

– Нам было очень обидно и неприятно, что здесь есть тоталитарный режим. И мы старались что-то с этим сделать, чтобы он развалился, – вспоминает Ольга Мандова.

В центр Праги вышло несколько десятков тысяч человек. Массовый протест был реакцией на избиение полицией студентов 17 ноября.

Читайте: Неизвестный Бабий Яр: что скрывала советская власть

26 ноября на демонстрации в Праге вышло 700 тыс. человек. Под давлением протестующих чехословацкий парламент отменил статью о ведущей роли компартии. Уже через несколько месяцев под давлением демонстраций парламент, который уже состоял из членов продемократических сил, выбирает Вацлава Гавела президентом Чехословакии.

17 ноября в Чехии государственный праздник. До 30 годовщины революции в Праге состоится масштабная демонстрация. В канун в столице Чехии ожидают многотысячную антиправительственную акцию протеста.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Германия избавилась от советской оккупации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.