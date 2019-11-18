У Чехії відзначають 30 річницю Оксамитової революції

Європа згадує 30-ту річницю великих революцій, які передували розвалу СРСР. Польща, Угорщина, падіння Берлінського муру та Оксамитова революція у Чехословаччині. В останній початком масового руху спротиву вважається 17 листопада 1989-го, коли студентська демонстрація була жорстоко розігнана поліцією.

В акціях протесту, що зрештою призвели до падіння комуністичного ладу, тоді брали участь і українці.

Восени 1989-го українка за походженням Ольга Мандова працювала викладачкою російської мови у місцевій школі. Вдень викладала, а вночі малювала плакати. Вона народилася вже у Празі. Однак до батьків, які були пов’язані із українською інтелігенцією, часто навідувались гості з України. Так вивчила українську, російську і сформувала свою громадянську позицію.

– Нам було дуже прикро і неприємно, що тут є тоталітарний режим. І ми старалися щось з цим зробити, щоб він розвалився, – пригадує Ольга Мандова.

До центру Праги вийшло кілька десятків тисяч людей. Масовий протест був реакцією на побиття поліцією студентів 17 листопада.

Читайте: Невідомий Бабин Яр: що приховувала радянська влада

26 листопада на демонстрації в Празі вийшло 700 тис. людей. Під тиском протестувальників чехословацький парламент скасував статтю про провідну роль компартії. Вже за кілька місяців під тиском демонстрацій парламент, який вже складався із членів продемократичних сил, обирає Вацлава Гавела президентом Чехословаччини.

17 листопада в Чехії державне свято. До 30 річниці революції у Празі відбудеться масштабна демонстрація. У переддень у столиці Чехії очікують на багатотисячну антиурядову акцію протесту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Німеччина позбулася радянської окупації.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.