У Черкасах нечистоти зливають прямо у Дніпро – чому неможливо покарати винних

Дніпро у Черкасах потерпає від нечистот. Місцеві жителі вкотре виявили витік брудної речовини зі зливової мережі у водойму. Міська ливнева каналізація збудована так, що аж в 14 місцях має вихід у Дніпро.

Незаконні врізки у мережу дозволяють собі як окремі жителі приватного сектору, так і невеликі підприємства. Знайти і покарати винних майже неможливо.

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Останні два роки, щойно спадає вода, місцеві спостерігають одну й ту ж картину. Через пляж з труби в Дніпро стікає брудна речовина з неприємним запахом. Влітку вода приховує ці стоки, а відпочивальники, які тут купаються, навіть не здогадуються про небезпеку.

Торік після такого скиду, трубу тут заварили. Цього разу екологи виявили, що хтось вирізав шматок труби зверху. Фахівці взяли проби стічних вод, результати обіцяють за 5-10 днів.

Зливова мережа міста стоїть на балансі комунального підприємства. Керівник каже, що немає ефективного впливу на тих, хто незаконно врізається в зливову каналізацію, та й знайти ділків непросто.

А цим не гребує приватний сектор, приватні підприємства і автомийки. Локальні очисні споруди потрібні на найпроблемніших місцях, їх чотири. Вартість однієї установки – від 1,5 до 3 млн грн.

У цьому проекті місто сподівається на фінансову підтримку держави. Але проблема незаконних врізок так і залишається не розв’язаною.

Нагадаємо, через сміття на Закарпатті Україну можуть чекати мільйонні штрафи від ЄС.

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