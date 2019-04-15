В черкасской школе распылили газовый баллончик – отравились 75 детей

Чрезвычайное происшествие произошло в Черкассах. Почти 75 учеников одной из гимназий отравились газом. Детей забрали в больницу с жалобами на раздражение в горле, головокружение и головную боль. Оказалось, что в гардеробе школы кто-то распылил баллончики с перечным газом. Сейчас в школе работают медики, правоохранители и спасатели.

Около 13:00 в черкасской школе дети начали жаловаться на плохое самочувствие.

Произошло это после большого перерыва. Первыми пострадали дети, которые не успели зайти в класс.

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В школу сразу вызвали скорую. В общем, понадобилось 18 карет. Также прибыли полиция и спасатели. В больницу попали почти 75 детей. Все в легком состоянии, говорят медики.

Перечный газ распылили в гардеробной, говорит директор. Первой его почувствовала работница гардероба и сообщила руководителю. В школе немедленно закрыли все кабинеты и начали проветривать помещение. Но обучение не прекращали.

Кто занес баллончики в школу и распылил газ, сейчас выясняют следователи, которые продолжают работать в школе вместе со специалистами ДСНС.

К слову, в Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами.

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