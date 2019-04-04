В инфекционную больницу в Хмельницком с признаками отравления госпитализированы 24 ребенка в возрасте до года.

В инфекционной больнице Хмельницка с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 24 малыша.

Выяснилось, что 15 детей употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы, у 12 – подтвердили ротавирус.

При этом 5 детей побывали в реанимации.

– Сегодня были взяты пробы молочки и проведены смывы. Результаты покажут, продукция нашей ли кухни стала причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию, – рассказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.

Она также пообещала, что вернут деньги, уплаченные за продукцию молочной кухни.

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Источник: ye.ua