У черкаській школі розпилили газовий балончик – отруїлися 75 дітей

Надзвичайна подія трапилась у Черкасах. Майже 75 учнів однієї з гімназій отруїлися газом. Дітей забрали до лікарні зі скаргами на подразнення в горлі, запаморочення та головний біль. Виявилось, що в гардеробі школи хтось розпилив балончики з перцевим газом. Нині в школі працюють медики, правоохоронці та рятувальники.

Близько 13-ої години у черкаській школі діти почали скаржиться на погане самопочуття.

Сталося це після великої перерви. Першими постраждали діти, які не встигли зайти в клас.

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До школи одразу викликали швидку . Загалом знадобилося 18 карет. Також прибули поліція та рятувальники. До лікарні потрапило майже 75 дітей. Усі в легкому стані, кажуть медики.

Перцевий газ розпилили в гардеробній, каже директор. Першою його відчула працівниця гардеробу і сповістила керівника. У школі негайно закрили всі кабінети і почали провітрювати приміщення. Але навчання не припиняли.

Хто заніс балончики до школи і розпилив газ, зараз з’ясовують слідчі, які продовжують працювати в школі разом з фахівцями ДСНС.

До слова, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.

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