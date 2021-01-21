В Харьковской области у почти 100 людей незаконно отобрали паи

На Харьковщине у селян отобрали землю — жертвами мошенников стали около сотни людей в нескольких населенных пунктах Боровского района.

Для большинства из них доход с урожая — единственный заработок. Люди не сдавали паи в аренду, а сами обрабатывали свои участки, как вдруг узнали — их земля уже в аренде у фермера, которого они не видели.

Пострадавшие написали обращение в полицию и дали правоохранителям 10 дней на решение вопроса. Если их земли не вернут — будут выходить на пикеты.

Селяне в отчаянии — на документах, которые удалось найти в реестре, рядом с их фамилиями поддельные подписи. По их словам, ни один из них не был у нотариуса и землю никому не передавал. Более того — паи осенью засеяли озимыми, и получается, что летом их урожай будут собирать чужие люди.

Фирма, которая указана как арендатор — фермерское хозяйство Агроземля, зарегистрированная в Двуречанском районе в 2019 году, а ее руководитель — Евгений Кубраков живет в Полтаве.

Ищет фермеров и полиция, по обращениям граждан открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество). О земельной афере люди пожаловались и в облгосадминистрацию — там созвали срочное совещание.

В Харьковской областной государственной администрации отметили, что в первую очередь непосредственно Восточное межрегиональное управление отработает с гражданами обращение в Министерство юстиции, жалобу для того, чтобы отменить государственную регистрацию, которая была проведена, как мы считаем, с нарушением.

В ОГА также сообщили, что как только регистрацию отменят, земли вернутся крестьянам, дальше — дело за полицией, они распутать клубок и наказать аферистов.

Селяне же утверждают, если в течение десяти дней дело не сдвинется с места — перекроют трассу, потому что за свою землю готовы стоять до последнего.

В одном из сел Киевской области фермер незаконно продал 24 га государственной земли. Он думал, что территория, которой он пользовался была его собственностью, хотя она принадлежит государству.

По словам прокурора Владимира Бущака, фермер не имел права продавать землю, он только пользовался землей, она передалась ему в аренду.