У Харківській області у майже 100 людей незаконно відібрали паї

На Харківщині у селян відібрали землю – жертвами шахраїв стали майже сотня людей у кількох населених пунктах Борівського району.

Для більшості з них дохід із врожаю – єдиний заробіток. Люди не здавали паї в оренду, а самі обробляли свої ділянки, як раптом дізналися – їхня земля вже в оренді у фермера, якого вони не бачили.

Постраждалі написали звернення до поліції і дали правоохоронцям 10 днів на вирішення питання. Якщо їхні землі не повернуть – виходитимуть на пікети.

Селяни в розпачі – на документах, які вдалося знайти в реєстрі, поруч з їхніми прізвищами підроблені підписи. За їхніми словами, жоден із них не був у нотаріуса і землю нікому не передавав. Більше того – паї восени засіяли озимими, і виходить, що влітку їхній урожай збиратимуть чужі люди.

Фірма, яка вказана як орендар – фермерське господарство Агроземля, зареєстрована у Дворічанському районі в 2019 році, а її керівник – Євген Кубраков мешкає у Полтаві.

Шукає фермерів і поліція, за зверненнями громадян відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство). Про земельну аферу люди поскаржились і в облдержадміністрацію – там скликали термінову нараду.

У Харківській обласній державній адміністрації зазначили, що у першу чергу, безпосередньо Східне міжрегіональне управління відпрацює з громадянами звернення до Міністерства юстиції, скаргу для того, щоб скасувати державну реєстрацію, яка була проведена, як ми вважаємо, з порушенням.

В ОДА також повідомили, що як тільки реєстрацію скасують, землі повернуться селянам, далі – справа за поліцією, вони мають розплутати клубок і покарати аферистів.

Селяни ж стверджують, якщо упродовж десяти днів справа не зрушить з місця – перекриють трасу, бо за свою землю готові стояти до останнього.

У одному із сіл Київщини фермер незаконно продав 24 га державної землі. Він думав, що територія, якою він користувався була його власністю, хоча вона належить державі.

За словами прокурора Володимира Бущака, фермер не мав права продавати землю, бо він тільки користувався землею, вона передалася йому в оренду.

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