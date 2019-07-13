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В Харькове до сотни активистов вышли на акцию против восстановленного памятника Жукову

Харьковчане требуют снести возобновленный памятник советскому маршалу Жукову. Накануне вечером на проспекте Петра Григоренко почти сотня активистов устроила акцию протеста.

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Люди держали плакаты с надписями Жуков-кат и СБУ, ГПУ – где твоя реакция? и требовали от мэра соблюдать законы и избавиться коммунистических символов. К митингу присоединились и сторонники Жукова, а также несколько десятков молодых людей спортивного телосложения, которые пообещали не дать скинуть памятник. Впрочем, дальше словесных споров дело не дошло, акция прошла спокойно.

Активисты повалили Жукова в начале июня, они считают, что таким образом выполнили закон о декоммунизации, однако мэр города Геннадий Кернес памятник восстановил, а против активистов полиция возбудила уголовные производства.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло в городе Люботин Харьковской области, травмированы 13-летний водитель скутера и его пассажир 11 лет.

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