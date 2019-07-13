У Харкові до сотні активістів вийшли на акцію проти відновленого пам’ятника Жукову

Харків’яни вимагають знести відновлений пам’ятник радянському маршалу Жукову. Напередодні ввечері на проспекті Петра Григоренка майже сотня активістів влаштувала акцію протесту.

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Люди тримали плакати з написами Жуков-кат та СБУ, ГПУ – де твоя реакція? і вимагали від міського голови дотримуватися законів і позбутися комуністичних символів. До мітингу приєдналися і прихильники Жукова, а також кілька десятків молодиків спортивної статури, які пообіцяли не дати повалити пам’ятник. Втім далі словесних суперечок справа не дійшла, акція пройшла спокійно.

Активісти повалили Жукова на початку червня, вони вважають, що таким чином виконали закон про декомунізацію, однак мер міста Геннадій Кернес пам’ятник відновив, а проти активістів поліція порушила кримінальні провадження.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка сталася у місті Люботин Харківської області, травмовано 13-річного водія скутера та його пасажира 11 років.

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