В Киеве разбирают Шулявский мост: сколько продлится ремонт и реакция водителей

Этого ждали с нетерпением и одновременно боялись. Многострадальный Шулявский мост окончательно перекрыли и начали демонтировать.

Уставший мост ремонту не подлежит. Шулявский путепровод активно разбирают. Уже сняли бордюры и асфальт. Сейчас взялись за демонтаж электропроводки.

Избежать заторов в первый будний день перекрытия переезда, конечно, не удалось. Однако они значительно меньше, чем ожидали. Многие уехали заранее.

И все же водители соглашаются: ездить старым аварийным мостом – не лучшая альтернатива. Тем более, что он также не справлялся с интенсивным потокам авто. Новый же путепровод станет значительно шире. Там будет шесть полос основного движения и две дополнительные для съездов и выездов.

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Правда, форму неполного четырехлистника неоднократно критиковали. Из-за споров даже затянули сам процесс реконструкции. Работы продлятся более 17 месяцев. И это больше всего беспокоит водителей.

И недешево. Новый Шулявский мост будет стоить почти миллиард гривен. За эти деньги столичные власти обещают современный путепровод, даже с велодорожками. Старый же переезд хотят полностью демонтировать в июне.

Кроме того, до конца года строители еще должны снести часть цеха завода Большевик. Там построят еще один съезд с моста, чтобы повысить его пропускную способность. Ну а пока, чтобы избежать заторов, водителям советуют выезжать раньше и планировать свой маршрут с учетом трафика.

К слову, из-за ремонта Шулявского моста Киев застрял в пробках.

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