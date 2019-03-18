У Києві розбирають Шулявський міст: скільки триватиме ремонт і реакція водіїв

Цього чекали з нетерпінням і водночас боялися. Багатостраждальний Шулявський міст остаточно перекрили й почали демонтувати.

Втомлений міст ремонту не підлягає. Шулявський шляхопровід активно розбирають. Уже зняли бордюри та асфальт. Нині взялися за демонтаж електродротів.

Уникнути заторів у перший будній день перекриття переїзду, звичайно, не вдалося. Проте вони значно менші, аніж очікували. Багато хто виїхав заздалегідь.

Та все ж водії погоджуються: їздити старим аварійним мостом – не краща альтернатива. Тим паче, що він також не давав раду інтенсивним потокам авто. Новий же шляхопровід стане значно ширшим. Там буде шість смуг основного руху й дві додаткові для з’їздів та виїздів.

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Щоправда, форму неповного чотирилисника для розв’язки неодноразово критикували. Через суперечки навіть затягнули сам процес реконструкції. Роботи триватимуть понад 17 місяців. І це найбільше непокоїть водіїв.

І недешево. Новий Шулявський міст коштуватиме майже мільярд гривень. За ці гроші столична влада обіцяє сучасний шляхопровід, навіть із велодоріжками. Старий же переїзд хочуть повністю демонтувати в червні.

Крім того, до кінця року будівельники мають ще й знести частину цеху заводу Більшовик. Там зведуть ще один з’їзд з мосту, аби підвищити його пропускну спроможність. Ну а доки, щоб уникнути заторів, водіям радять виїжджати раніше і планувати свій маршрут з урахуванням трафіку.

До слова, через ремонт Шулявського моста Київ зупинився у заторах.

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