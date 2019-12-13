В Киеве открываются елочные базары: цены и где дешевле

К Новому 2020 году в Киеве уже 14 декабря откроются официальные елочные базары. Откроют почти 200 локаций, где можно будет выбрать различные хвойные деревья.

Привезли их из хозяйств Киевской, Сумской, Житомирской и Полтавской областей. Стоимость традиционной елки или сосны размером 2 метра – около 500 грн.

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В регионах Украины цены ниже, за деревце такого же размера 200 грн. Все елки из лесхозов с чипами или специальными этикетками, чтобы можно было проверить их происхождения.

Напомним, на Софийской площади в Киеве завершился монтаж главной новогодней елки Украины.

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