В Киеве открываются елочные базары: цены и где дешевле
К Новому 2020 году в Киеве уже 14 декабря откроются официальные елочные базары. Откроют почти 200 локаций, где можно будет выбрать различные хвойные деревья.
Привезли их из хозяйств Киевской, Сумской, Житомирской и Полтавской областей. Стоимость традиционной елки или сосны размером 2 метра – около 500 грн.
Читайте: Елка на Новый год 2020: где купить и цена
В регионах Украины цены ниже, за деревце такого же размера 200 грн. Все елки из лесхозов с чипами или специальными этикетками, чтобы можно было проверить их происхождения.
Напомним, на Софийской площади в Киеве завершился монтаж главной новогодней елки Украины.
2019-12-13
Теги: Базар, новорічна ялинка, ЯлинкиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.