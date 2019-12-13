У Києві відкриваються ялинкові базари: ціни та де дешевше

До Нового 2020 року в Києві вже 14 грудня відкриються офіційні ялинкові базари. Відкриють майже 200 локацій, де можна буде обрати різноманітні хвойні дерева.

Привезли їх з господарств Київської, Сумської, Житомирської та Полтавської областей. Вартість традиційної ялинки або сосни розміром 2 метри – близько 500 грн.

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У регіонах України ціни нижчі, за деревце такого ж розміру 200 грн. Усі ялинки з лісгоспів з чіпами або ж спеціальними етикетками, аби можна було перевірити їхнє походження.

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві завершився монтаж головної новорічної ялинки України.

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