В Киеве открылся один из крупнейших ТРЦ в Европе

В Киеве состоялось открытие ТРЦ Respublika Park. Он стал самым крупным в Украине и Европе торговым центром.

На сотнях тысяч квадратных метров разместились разнообразные шоппинг-локации, парк с живыми растениями под крышей, зоны отдыха, диджитал-парк развлечений и поразительная американская горка.

Вместо громкого праздника здесь решили направить средства на закупку медоборудования для одной из киевских больниц.

Также, как уверяют представители торгового центра, введены все меры для безопасности посетителей.

– Безусловно, торговый центр открыт по всем нормам работы. У нас сразу же сегодня открылся пункт вакцинации, – говорит директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

По словам представителей, торговый центр обеспечил рабочими местами более 5 тыс. человек.

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