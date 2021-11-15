В Киеве открылся один из крупнейших ТРЦ в Европе
В Киеве состоялось открытие ТРЦ Respublika Park. Он стал самым крупным в Украине и Европе торговым центром.
На сотнях тысяч квадратных метров разместились разнообразные шоппинг-локации, парк с живыми растениями под крышей, зоны отдыха, диджитал-парк развлечений и поразительная американская горка.
Вместо громкого праздника здесь решили направить средства на закупку медоборудования для одной из киевских больниц.
Также, как уверяют представители торгового центра, введены все меры для безопасности посетителей.
– Безусловно, торговый центр открыт по всем нормам работы. У нас сразу же сегодня открылся пункт вакцинации, – говорит директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.
По словам представителей, торговый центр обеспечил рабочими местами более 5 тыс. человек.