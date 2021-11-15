У Києві відкрився один із найбільших ТРЦ у Європі

У Києві відбулося відкриття ТРЦ Respublika Park. Він став найбільшим в Україні та Європі торговим центром.

На сотнях тисяч квадратних метрів розмістилися різноманітні шопінг-локації, парк з живими рослинами під дахом, зони відпочинку, діджитал-парк розваг і чудова американська гірка.

Замість гучного свята тут вирішили спрямувати кошти на закупівлю медобладнання для однієї з київських лікарень.

Також, як запевняють представники торговельного центру, запроваджені усі заходи для безпеки відвідувачів.

– Безумовно, торговельний центр відкрито за всіма нормами роботи. У нас відразу ж сьогодні відкрився пункт вакцинації, – каже директорка ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

За словами представників, торговий центр забезпечив робочими місцями понад 5 тис. осіб.

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